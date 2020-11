Le couperet tombe encore chez Ivanhoe Cambridge

Les efforts de restructuration se poursuivent de plus belle chez Ivanhoe Cambridge qui a procédé hier au licenciement de 50 employés supplémentaires, liés de près ou de loin aux activités de centres commerciaux.

Du nombre, sept son situés au Québec et 43 sont répartis dans le reste du pays. Au terme de cette restructuration, Ivanhoé Cambridge comptera quelque 1100 employés au pays.

«Ces changements organisationnels, a confié sa porte-parole Katherine Roux Groleau, lui permettront «d’alléger son organigramme (...) et de positionner [Ivanhoe Cambridge] de manière plus agile et compétitive pour le futur.»

En juin dernier, la mauvaise performance financière du bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec l’avait poussé à procéder à d’importantes mises à pied. Un total de 57 personnes avaient été licenciées. Du nombre, 12 occupaient une fonction de vice-présidence et 17 travaillaient du Québec.

Pour le premier semestre de 2020, prenant fin le 30 juin, le portefeuille d’Ivanhoe avait affiché un rendement négatif de 11,7 %. Globalement, la Caisse avait affiché un rendement semestriel négatif de 2,3 %.

Au total, Ivanhoe possède 44 centres commerciaux. Du nombre 24 sont situés au pays. Depuis février dernier, sa présidente Nathalie Palladitcheff répète que le tiers d’entre eux pourrait être vendus.