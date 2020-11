Le temps des Fêtes au Québec en 10 points

Le premier ministre François Legault a dévoilé jeudi le plan de match du gouvernement en vue du temps des Fêtes.

Voici ce que vous devez retenir de l’annonce de Québec en 10 points.

1. Les rassemblements sont permis du 24 au 27 décembre inclusivement. Le jour de l’An est donc sacrifié

2. Un nombre maximal de 10 personnes à la fois peuvent se rassembler, mais aucune limite de rassemblements n’a été établie entre le 24 et le 27 décembre

3. François Legault demande aux Québécois de s’isoler volontairement le plus possible une semaine avant et une semaine après la période du 24 au 27 décembre

4. De l’enseignement à distance sera offert les 17, 18, 21 et 22 décembre

5. Au primaire, l'école va recommencer comme prévu durant la semaine du 4 janvier

6. Au secondaire, l’école va recommencer à compter du 11 janvier

7. François Legault demande à toutes les entreprises de réduire leurs activités et d'encourager le télétravail une semaine avant Noël

8. Les mêmes règles s’appliqueront à toutes les régions

9. Le gouvernement «ne recommande pas» les déplacements entre les régions durant la périodes des Fêtes, mais ceux-ci ne sont pas interdits

10. Les salles à manger des restaurants, les bars, les salles de spectacle et les gyms en zone rouge resteront fermés jusqu’au 11 janvier au moins. Les programmes d’aide seront allongés jusqu’à cette date