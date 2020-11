Plus de peur que de mal: un autobus scolaire emboutit un véhicule à Rigaud

Une collision entre un véhicule et un autobus scolaire transportant une vingtaine d’adolescents est survenue jeudi soir à Rigaud, en Montérégie. On ne dénombre heureusement aucun blessé dans l'autobus.

Et bien que le conducteur du véhicule, un homme de 26 ans, ait été éjecté sous la force de l’impact, il n’a subi aucune égratignure et n’a pas été conduit à l’hôpital. Les étudiants n'ont pas non plus été transportés en centre hospitalier.

Selon les premières constatations, le conducteur de l’autobus scolaire, un homme de 65 ans, n’aurait pas vu la voiture alors qui circulait vers 17 h sur la route 342, près de la sortie 12 de l’autoroute 40.

La circulation a été interrompue sur la route 342, entre la sortie 12 et le chemin J-René-Gauthier.

Un policier en enquête collision de la Sûreté du Québec a été dépêché sur place.