Thierry Henry a toute l'admiration de son homologue

Joueurs et entraîneurs lancent souvent des fleurs à leurs adversaires avant des rencontres sportives de grande importance et le pilote du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, Bruce Arena, a respecté cette tradition avec de beaux compliments à l’endroit de Thierry Henry.

• À lire aussi: Match sans lendemain

• À lire aussi: Une saison difficile pour Thierry Henry

Instructeur d’expérience, Arena dit avoir apprécié le travail accompli par son vis-à-vis de l’Impact de Montréal durant la saison 2020, la première du Français comme pilote de cette formation. En dépit de la pandémie du coronavirus et de bien d’autres difficultés, notamment celle de disputer les matchs locaux aux États-Unis dès la mi-septembre, Henry a mené sa troupe en séries éliminatoires.

Ainsi, le Bleu-Blanc-Noir retrouvera le Revolution dans un duel de barrage, vendredi. L’entraîneur de la Nouvelle-Angleterre est bien placé pour commenter ce qu’il a vu de son rival, puisque les deux clubs ont croisé le fer quatre fois en 2020.

«Le truc qui a représenté particulièrement un défi pour Thierry, tout comme ce fut le cas pour moi-même et les autres instructeurs de la ligue, c’est la manière d’interagir avec les joueurs durant la crise, a déclaré Arena lors d’un point de presse virtuel, mercredi. Pour ce qui est de Montréal, ce fut encore moins évident, car l’équipe a dû déménager au New Jersey [au Red Bull Arena]. Cela est extrêmement exigeant et il est remarquable que Thierry ait pu traverser cela pour qualifier la formation.»

«Selon moi, il mérite une très bonne note pour avoir été un leader durant une année vraiment difficile», a ajouté le pilote des «Revs», tel que cité par le site de la Major League Soccer.

Un homme qui veut gagner

Aussi, Henry a su transposer sa mentalité de gagnant à ses ouailles, aux dires de celui qui a aidé le Revolution à terminer huitième de l’Association de l’Est. Il croit que ce désir de vaincre était réellement perceptible non seulement au cours de la dernière rencontre du calendrier régulier de l’Impact, un gain crucial de 3 à 2 contre le D.C. United ayant ouvert les portes des séries à Montréal, mais également dans l’ensemble de l’année.

«Il était très déterminé quant à l’importance de voir son groupe se présenter pour jouer. Ses hommes ont construit sous la pression et ont fait preuve de constance, a souligné Arena, à propos de Henry. Ce n’est pas facile à faire lors d’une première saison avec le club, donc je lui donne beaucoup de crédit pour cela.»

Sur la pelouse du Gillette Stadium de Foxboro, le bagage de l’entraîneur de l’Impact comme joueur pourrait constituer un atout pour sa troupe, selon son opposant.

«En tant qu’athlète, il savait comment hausser son niveau de jeu dans les duels importants. J’imagine qu’il sera capable de transmettre cette information et sa confiance à ses joueurs. Il a eu une merveilleuse campagne et je pense qu’on en aura plein les bras, vendredi.»

Privé de Wanyama

L’Impact de Montréal devra se débrouiller sans le milieu de terrain Victor Wanyama, vendredi, pour le match de barrage contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

AFP

L’entraîneur-chef Thierry Henry a confirmé l’information, jeudi, durant son point de presse par vidéoconférence.

«Il ne sera pas disponible», a-t-il affirmé, expliquant que l’athlète était toujours au Kenya après avoir rejoint son équipe nationale pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des nations.

Questionné par ailleurs sur le fait d’avoir été complimenté par l’entraîneur du Revolution, Bruce Arena, Henry lui a rendu la pareille.

«C’est gentil déjà, a noté l’entraîneur de l’Impact, imaginant mal que c’était une tactique de son homologue dans le but de l’amadouer avant leur important duel. J’ai énormément de respect pour Arena et pour ce qu’il a fait pour le soccer aux États-Unis.»

Arena avait pour sa part noté que l'entraîneur de l'Impact avait fait un travail remarquable pour qualifier l'Impact dans les éliminatoires, malgré les circonstances imposées au club montréalais durant la pandémie de COVID-19.