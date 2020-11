GAUDET, Yolande

À Brossard, le 11 novembre 2020 à l'âge de 90 ans moins 20 jours, est décédée Mme Yolande Gaudet, elle ira rejoindre son frère Richard.



Elle laisse dans le deuil ses deux soeurs Agathe (Boissé), Lise (Guy Dansereau), Marcel (Jocelyne Lagacé), sa belle-soeur Pierrette Lefebvre ainsi que plusieurs neveux et nièces.



La famille vous accueillera le vendredi 20 novembre entre 14h00 et 17h00 et entre 18h00 et 20h30 à:

LA MAISON DARCHE

7679 TASCHEREAU BROSSARD, J4Y 1A2

Une cérémonie suivra au Salon dès 20h30. Suivra le samedi 21 novembre une cérémonie religieuse en l'église de St-Ligouri de Montcalm de 11h00 à midi.



Afin de respecter les normes de la Santé Publique, le port du masque est obligatoire en tout temps, un maximum de 25 personnes sera autorisé à La Maison Darche ainsi qu'à L'Église.