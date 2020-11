TESSIER DAMICO, Jacqueline

C'est avec le cœur gros que nous annonçons le décès de notre mère Jacqueline Tessier Damico, survenu le 6 novembre 2020. À l'âge de 91 ans et 10 mois, elle nous quitte après une vie bien remplie pour rejoindre son époux Robert et son fils Normand. Elle laisse dans le deuil ses 3 filles, Ghislaine (Peter Tilliot), Diane et Louise, ses 3 petits-enfants: Christine Sauvé (Luc Villeneuve), Stéfanie et Terrence Arduini (Amy Lilian Howell) ainsi que ses 3 arrière-petits-enfants: Tristan Villeneuve, Maddy et Steffy May Arduini, en plus de nombreux parents et amis.



Une cérémonie commémorative aura lieu au complexe:



le dimanche 22 novembre 2020.



Vue la situation de pandémie, et les restrictions imposées aux salons funéraires, seuls les proches pourront, sur invitation, assister en personne à la cérémonie commémorative.



Cependant, en allant sur le site internet de memoria.ca, onglet Avis de décès puis sur Jacqueline Tessier Damico, vous pourrez assister à la célébration en direct à compter de 16 heures 30, le 22 novembre 2020.



À votre convenance, un don pourrait être acheminé à la Fondation de l'Hôpital de Saint-Eustache, à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation des maladies du coeur.