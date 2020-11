À son domicile, le 17 novembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Antonio Tascillo, demeurant à Mascouche.



Il laisse dans le deuil son épouse Mme Anna Maria Tascillo, ses enfants Michele (Lison), Marianne (Dino) et Pietro, ses petits-enfants Katherine, Julian, Siena et Massimo, ses frères et soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.



Les funérailles se tiendront dans l'intimité.



RÉSIDENCE FUNÉRAIRE ST-LOUIS