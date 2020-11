MARCOUILLER, Jeanne

À Montréal, le vendredi 13 novembre 2020 est décédée, à l'âge de 97 ans, Jeanne Marcouiller, épouse de feu Rolland Cyr.



Elle laisse dans le deuil Robert (Marie), Francine (Randy) et Rolande (Claude), sa soeur Rita, ses frères Réal (Madeleine) et Marcel, ses petits-enfants Chantale, André, Julie, Myriam, Gabriel et Justine, ses arrière-petits-enfants William, Jacob, Logan, Annabelle, Raiden, Raphaëlle, Ariane et Maverick, ainsi que plusieurs autres parents et amis.