Centre Vidéotron: Un match en intensité pour les Sags

Les Saguenéens de Chicoutimi affrontaient les Voltigeurs de Drummondville lors de leur deuxième match dans la bulle, au Centre Vidéotron, vendredi après-midi. Les Saguenéens se sont emparés de la victoire par la marque de 4-2, une 200e victoire en carrière pour Yanick Jean.

Les Sags, qui devaient initialement croiser le fer des Cataractes de Shawinigan, ont débuté leur duel contre les Voltigeurs, après un changement d’horaire, le couteau entre les dents. La troupe de Yanick Jean qui n’avait atteint le filet que dix fois lors des 40 premières minutes, mercredi, a dirigé onze rondelles sur le gardien Lapenna lors du premier vingt vendredi. Des Saguenéens beaucoup plus à l’aise se sont présentés sur la glace du Centre Vidéotron.

Les deux équipes n’ont pu profiter des vingt premières minutes pour s’inscrire au tableau d’affichage, mais Xavier Labrecque a permis aux siens de prendre les devants un peu plus de quatre minutes après le début de la période médiane. Après une très belle séquence en zone offensive de Dumont et Levesque, qui se sont joint aux Sags pour les matchs dans l’environnement protégé pendant que Lapierre et Mercer sont au camp d’Équipe Canada junior, Labrecque a fait dévier le tir de Boudrias venant de la ligne bleue.

Le capitaine, Samuel Houde, s’est ensuite levé, lors d’un avantage numérique, pour venir doubler l’avance des Saguenéens. Houde s’est emparé du retour de lancer, devant le filet, pour diriger le disque derrière Lapenna. Le lancer venait, une fois du plus, du joueur de 20 ans Karl Boudrias.

L’avantage aux Saguenéens

Les Sags ont nettement eu l’avantage sur la patinoire lors du deuxième tiers. En plus de noircir la feuille de pointage à deux reprises, ils ont presque complètement empêché la troupe de Steve Hartley de lancer sur Alexis Shank, ne leur octroyant que cinq chances de marquer.

Les Voltigeurs ont rapidement réduit l’écart en début de troisième période. Moins d’une minute après le coup de sifflet initial, l’ancien des Saguenéens, William Dufour, est venu hanter son ancienne équipe en marquant le premier des Voltigeurs. Les Saguenéens ont toutefois gardé le momentum de leur côté et Loris Rafanomezantsoa a compté son premier but en carrière dans la LHJMQ.

L’intensité a régné dans le Centre Vidéotron jusqu’aux dernières secondes du match alors que les Voltigeurs ont, eux aussi, profité d’un avantage d’un homme sur la patinoire pour réduire l’écart à un seul but. Ce match serré s’est toutefois terminé dans un filet désert permettant aux Sags de l’emporter 4-2.