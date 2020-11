Dans quel Québec vit Adib Alkhalidey?

Dimanche, à Tout le monde en parle, l’humoriste Adib Alkhalidey venait présenter son premier album comme musicien-chanteur.

Et c’est super bon. Ce gars-là a tous les talents !

Par contre, il a fait une déclaration-choc qui m’a laissée « abasourdie », telle Mélanie Joly devant les propos d’Emmanuella Lambropoulos.

IL EST OÙ LE MÉPRIS, IL EST OÙ ?

Quand il a été questionné sur la controverse entourant La petite vie, Adib Alkhalidey a répondu ceci...

« Moi j’ai 30 ans et j’ai grandi à Ville Saint-Laurent. Les jeunes qui ont 10 ans aujourd’hui vivent la même chose que j’ai vécue moi à 10 ans. Ils ne regardent pas la télé parce qu’ils se voient nulle part. Quand ils se voient, on rit d’eux et on les humilie.

On aurait ces conversations-là avec ces mêmes personnes, et si elles se sentaient vues de manière digne dans la société, ce serait totalement différent. Mais en ce moment, on est en train de priver une génération au complet du droit d’appartenir au Québec, du droit de s’identifier à la culture québécoise. C’est des apatrides, même s’ils sont nés ici, parce qu’ils se voient nulle part. »

Mais où, à la télé québécoise, humilie-t-on ainsi les minorités ? Où les traite-t-on de façon « indigne » ? Quel est ce Québec dont parle Alkhalidey ?

De quelle culture québécoise hostile aux autres parle-t-il ? Les livres, les pièces, les films, les séries des vingt dernières années ont donc été une vaste entreprise de dénigrement des minorités culturelles ?

Comment peut-il parler du manque d’identification à la « culture québécoise » quand Kim Thuy et Dany Laferrière sont nos auteurs chouchous ?

Adib Alkhalidey a affirmé à TLMEP qu’il n’a jamais vu à la télé des personnes « avec la peau brune » comme lui.

Sugar Sammy a été dans 30 épisodes de Ces gars-là en 2014, 2015, 2016. Normand Brathwaite a animé 14 fois les Gémeaux, 10 fois les Fêtes de la St-Jean. Il a gagné tellement de Gémeaux qu’il est un « immortel » de la télévision.

On a vu Gregory Charles à Chambres en ville, Les Débrouillards (pendant 10 ans), Chabada, Que le meilleur gagne, Virtuose, Crescendo, La cour des grands, Star Académie, Le choc des générations, etc.

Boucar Diouf, Anthony Kavanagh, Rachid Badouri, Mehdi Bousaidan, Pierre-Yves Lord, il ne les a jamais vus à la télé ? Mélissa Bédard qui a brillé comme chanteuse à Star Académie et brillé comme comédienne dans M’entends-tu ?, il ne l’a jamais vue ?

Adib Alkhalidey affirme qu’un jeune comme lui qui vit à Saint-Laurent ne se voit « nulle part ». Pourtant Adib Alkhalidey lui-même est « partout ».

Dans Like-Moi (une des émissions humoristiques les plus encensées au Québec) et dans Mathias et Maxime de Xavier Dolan.

Il fait partie des quatre humoristes québécois choisis par Netflix pour la série Humoristes du monde.

Voici ce que dit sa bio : « Dès sa sortie de l’École Nationale de l’Humour, Adib Alkhalidey travaille autant sur scène que dans les coulisses à titre d’auteur. En 2013, il remporte l’Olivier Révélation de l’année au Gala Les Olivier ».

QUÉBEC INDIGNE ?

Affirmer que le Québec « humilie » les nouveaux arrivants, que la culture québécoise est profondément méprisante, c’est du « fake news ».