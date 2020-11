Entrevue exclusive avec les développeurs du jeu Hyrule Warriors: Age of Calamity

Ça y est, Hyrule Warriors: Age of Calamity est enfin arrivé pour Nintendo Switch. Les fans de la série Zelda pourront vivre les événements du Grand Fléau, 100 ans avant The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Le Grand Fléau est un événement bien connu des joueurs de Breath of the Wild, car c'est dans ce jeu que l'on constate tous les dégâts faits par Ganon, le Fléau, à travers Hyrule. Tout est détruit. On récolte quelques informations des événements qui se sont déroulés il y a 100 ans, mais grâce à Hyrule Warriors, on peut enfin les vivre.

Entrevue avec M. Hayashi, producteur, et M. Matsushita, réalisateur chez Koei Tecmo

Comment la jouabilité variera-t-elle d'un personnage jouable à l'autre?

M. Hayashi: Une caractéristique notable de la série Warriors est que chaque personnage jouable que vous choisissez vous donne une expérience différente de contrôle et de manipulation. [Dans Hyrule Warriors: Age of Calamity], nous avons des personnages jouables uniques, notamment Link, Zelda et les quatre Prodiges, alors nous soulignons chacune de leurs caractéristiques uniques. Les runes Sheikah fonctionnement également de façon complètement différente pour chaque personnage, alors j'espère que les joueurs en profiteront.

Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos du mode coop local?

M. Hayashi: Le jeu précédent, Hyrule Warriors: Definitive Edition pour Nintendo Switch, utilisait la fonction du partage des manettes Joy-Con entre les joueurs. Nous avons également intégré cette fonction dans ce jeu, car nous voulions absolument conserver cette fonctionnalité unique de la Nintendo Switch. Mais, cela demandait beaucoup de travail pour les programmeurs, étant donné les graphismes détaillés du jeu.

Comment l'histoire est-elle intégrée au jeu? Est-ce qu'il y aura des quêtes en plus des combats?

M. Hayashi: Le concept de ce jeu est de permettre aux joueurs de découvrir le Grand Fléau d'il y a 100 ans, grâce au gameplay d'Hyrule Warriors. Non seulement les joueurs feront avancer l'histoire avec des combats durant des missions, mais il existe également des missions Hyrule à débloquer, qui sont des sous-quêtes dispersées dans Hyrule.

Outre sa conception visuelle et son histoire, Hyrule Warriors: Age of Calamity semble être très différent de Breath of the Wild. Pensez-vous qu'il plaira à la même foule de joueurs?

M. Hayashi: Ce jeu est un défi unique et sans précédent pour nous, dans la mesure où nous revenons au même endroit, mais intégrant un gameplay différent. Bien sûr, nous voulions développer un jeu que les fans de The Legend of Zelda: Breath of the Wild vont adorer, et nous l'avons gardé à l'esprit lorsque nous avons travaillé sur ce jeu, mais cela ne signifie pas que nous essayons d'offrir exactement la même expérience. Nous espérons que les fans de la série Zelda pourront voir ce jeu comme un autre excellent moyen de jouer à Zelda.

M. Matsushita: Tous ceux qui ont joué à The Legend of Zelda: Breath of the Wild devraient avoir une idée de l'intensité et de l'ampleur des batailles menées pendant le Fléau, en se basant uniquement sur les conséquences visibles qui restent dispersées dans le paysage. Nous avons abordé la conception du jeu en sachant que ce serait un jeu d'action féroce, étant donné que nous représentons ce que c'était de participer aux batailles [du Fléau]. Ainsi, il y a encore des aspects du jeu qui conservent l'essence familière de la série Zelda, et j'espère que les joueurs les trouveront pendant qu'ils joueront.

Pouvez-vous décrire certains des puzzles environnementaux que nous retrouverons dans Hyrule Warriors: Age of Calamity?

M. Matsushita: Le gameplay de Breath of the Wild opposait Link à tout l'environnement, mais, cette fois-ci, nous nous concentrons sur les personnages ennemis que vous devez vaincre. Oui, c'est un jeu d'action, mais il y a aussi de l'espace pour que les joueurs trouvent des moyens créatifs d'utiliser les runes Sheikah, les tiges et l'environnement durant les combats. Tout cela offre une expérience de résolution d'énigme, sous une forme différente.

La carte utilisée dans le jeu sera-t-elle la même que celle de Breath of the Wild? À quel point les joueurs peuvent-ils explorer la carte?

M. Matsushita: Compte tenu des différences entre le fonctionnement de ces jeux, nous avons dû faire quelques ajustements, mais chaque carte est basée sur Breath of the Wild, vous pourrez donc voir à quoi ressemblait le monde il y a 100 ans avant que celui-ci ne soit entièrement détruit. En ce qui concerne l'exploration de la carte, vous trouverez des récompenses si vous vous écartez du chemin principal, mais pas au point de perdre de vue votre mission principale.

Hyrule Warriors: Age of Calamity est disponible dès aujourd'hui pour la Nintendo Switch.

