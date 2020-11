Genesis, une marque de luxe qui voit grand

Dans un marché aussi compétitif que celui de l’automobile, il y a peu de place pour de nouvelles marques. C’est pourtant le pari que prend Genesis, qui tente de faire sa place dans le marché des véhicules de luxe.

Division de prestige du constructeur Hyundai, Genesis s’impose tranquillement dans l’univers automobile nord-américain. La marque compte désormais quatre modèles, soit les G70, G80, G90 et GV80. Un deuxième VUS, le GV70, s’ajoutera à la gamme en 2022.

Pour se démarquer, Genesis mise non seulement sur des véhicules bien construits à prix intéressant, mais aussi sur un service à la clientèle repensé. Il est même possible d’acheter un véhicule Genesis et d’en faire faire l’entretien sans jamais mettre les pieds chez un concessionnaire!

Au cours de cet épisode du balado Au Volant, diffusé sur QUB Radio, le journaliste du Guide de l’auto Gabriel Gélinas présente cette nouvelle marque qui gagne à être connue.