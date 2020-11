Le 20e Gala du Réseau des femmes d’affaires du Québec

Le Réseau des femmes d’affaires du Québec, en collaboration avec Desjardins, EY, le gouvernement du Québec, Nelly De Vuyst et VIA Rail Canada, a présenté virtuellement son gala annuel du Prix Femmes d’affaires du Québec. Les 33 finalistes ont été honorées et les 11 lauréates ont été dévoilées.

Photos Ben Pelosse et Pascale Vallée

Catherine Samson, CDPQ, et la coprésidente d’honneur du gala, Christiane Germain, Germain Hôtels, sont entourées de Chantal Lacroix, qui a animé le gala, Ruth Vachon, PDG du RFAQ, et Françoise Bertrand, présidente du jury.

Parmi les partenaires, il y avait Isabelle Lemieux, de Demers, Beaulne, et Anik Lehouiller, d’IG Gestion de Patrimoine, et à l’arrière-plan, Manon Pilon, Derme&Co, Tania Saba, Portail des connaissances des femmes en entrepreneuriat, et Sylvie Pinsonnault, Investissement Québec.

La présidente du CA du RFAQ, Suzanne Blanchet, est en compagnie des partenaires, Sévrine Labelle, Femmessor Québec, ainsi qu’à l’arrière-plan, Julie Morand, Fonds de Solidarité FTQ, Anne-Marie Hubert, d’EY, et Cynthia Garneau, VIA Rail.

