Les Raptors déménagent en Floride

Les Raptors de Toronto amorceront leur campagne 2020-2021 à Tampa, eux qui n’ont pas eu la permission du gouvernement canadien de disputer leurs affrontements à domicile dans la Ville Reine.

C’est ce que le directeur général de l’équipe, Masai Ujiri, a déclaré dans un communiqué publié vendredi.

«Les Raptors ont travaillé avec les autorités de la santé publique locale, provinciale et fédérale pour être en mesure de jouer notre saison 2020-2021 à la maison et sur le terrain du Scotiabank Arena. Ces conversations ont été productives et nous avons ressenti un appui fort en ce qui concerne nos protocoles. Toutefois, la situation concernant la santé publique des Canadiens et l’urgence de trouver où nous allons jouer nous oblige à amorcer notre campagne 2020-2021 à Tampa, en Floride», a écrit le DG des Raptors, dont le club doit composer avec la situation entourant la pandémie de COVID-19.

Loin des yeux, près du coeur

Le début de la prochaine saison de la NBA est prévu le 22 décembre. Parallèlement, la frontière entre le Canada et les États-Unis restera fermée au moins jusqu'au 21 décembre, selon une annonce attendue par le gouvernement de Justin Trudeau.

«Nous allons être loin de la maison et de nos partisans pour l’instant, a ajouté Ujiri. On dit que l’absence fait en sorte que l’amour grandit. Je ne suis pas certain que ce soit possible pour nous, car nous aimons Toronto et le Canada.»

Au domicile du Lightning

En plus de Tampa, plusieurs autres villes américaines avaient été mentionnées pour possiblement accueillir les Raptors lors de leurs matchs locaux. Nashville, Kansas City, Buffalo, Louisville Newark et Fort Lauderdale étaient aussi en lice. Or, les Raptors joueront finalement au Amalie Arena, domicile du Lightning de Tampa Bay, club de la Ligue nationale de hockey.

«Nous savons que nous avons les meilleurs partisans de la NBA, a également indiqué le directeur général. Je vous demande de nous encourager de loin et nous avons hâte au jour où nous pourrons être ensemble de nouveau.»