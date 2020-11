Les restaurants toujours fermés: «On assiste présentement à notre propre mort»

De passage à QUB radio vendredi, le propriétaire du restaurant Jérôme Ferrer par Europea, Jérôme Ferrer, a avoué être abattu par la volonté du gouvernement de garder les restaurants fermés, alors que les Québécois peuvent toujours se rendre dans les centres commerciaux bondés.

• À lire aussi: Noël sauvé, le jour de l’An sacrifié au nom de la santé

«En ce moment, on assiste à notre propre mise à mort sans compassion. On a beau dire qu’il y aura des subventions et du soutien c’est faux! Ce n'est pas admissible pour tout le monde», a-t-il déploré au micro de Benoit Dutrizac.

De ce fait, le restaurateur craint que l'on finisse par «assister à un véritable effondrement de la restauration au Québec à la fin de cette pandémie».