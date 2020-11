L'Espagne verte

Amateurs de vins fins ? Les appellations espagnoles Bierzo et Valdeorras ont tout pour vous séduire.

Le vin n’était pas dans la mire professionnelle de Raúl Pérez. Sa famille cultivait pourtant la vigne dans la région de Bierzo depuis 1750, mais le rouge quelconque qu’elle y produisait n’avait pas suffi à éveiller sa passion.

L’éveil est plutôt venu au contact de vignes centenaires de mencía et d’autres cépages oubliés dans l’appellation galicienne de

Monterrei. Devenu consultant, Raúl Pérez a poursuivi sa

recherche de vieilles vignes dans différentes régions d’Espagne et du Portugal, pour enfin revenir dans son Bierzo natal en 2005.

Car les vieilles vignes de mencía ne manquent pas dans cette région de l’Espagne que l’on dit verte, en raison de précipitations nettement plus abondantes que dans le reste du pays. Ce sont d’ailleurs ces ceps à l’âge vénérable, bien enracinés dans les sols d’ardoise de Bierzo, souvent en altitude, qui ont convaincu Álvaro Palacios de développer une antenne à Bierzo dès 1999, où il signe aujourd’hui des vins de grande finesse avec son neveu, Ricardo Pérez Palacios.

Au sud-ouest de Bierzo, en Galice, l’appellation Valdeorras mise sur les mêmes cépages que sa voisine : mencía pour les vins rouges et godello pour les vins blancs. Depuis une dizaine d’années, ces deux appellations connaissent une renaissance et leurs vins sont devenus autant de valeurs sûres pour les amateurs de vins en quête de fraîcheur et d’élégance.

Raúl Pérez, Bierzo 2016, Godello, Ultreia

Espagne 13 %

1,5 g/L | ★★★★ | $$$

Code SAQ : 14354281

Raúl Pérez est surtout connu pour ses rouges de mencía, mais il prouve avec ce vin blanc qu’il excelle aussi avec le godello, un cépage blanc indigène qui était largement répandu dans la région avant la crise du phylloxéra. Un vin blanc plein et solide, sans trace de bois, à la fois salin, minéral et doté d’une structure digne de mention. À apprécier à table, de préférence.

Viña Somoza, Valdeorras 2018, Neno, Sobre Lías

Espagne 12 %

1,4 g/L | ★★★ | $$ 1/2

Code SAQ : 14381262

Le godello a la réputation de donner des vins blancs au profil « minéral ». En d’autres mots, ces arômes vont bien au-delà du registre fruité et floral qu’on retrouve dans plusieurs vins blancs. La texture de ce 2018 est nourrie par un élevage sur lies fines. En finale, l’acidité et l’amertume se rejoignent pour laisser une sensation presque salée, qui fait saliver et qui appelle les huîtres et autres coquillages.

Mengoba, Bierzo 2018, Brezo

Espagne 13,5 %

1,5 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 14426897

Des vignes de mencía d’une cinquantaine d’années, cultivées à une altitude de 550 m, dont ici un vin d’une complexité aromatique remarquable pour le prix. L’attaque est franche, le milieu de bouche soyeux et profond, et les arômes persistent en une finale tout en retenue et en délicatesse. Impeccable !

Maruxa, Valdeorras 2018, Godello

Espagne 14 %

5,5 g/L | ★★ 1/2 | $$

Code SAQ : 14471479

Les notes de pamplemousse évoquent le sauvignon blanc et donnent au vin une allure un peu convenue, sans verser dans l’excès. La rondeur est équilibrée par une pointe d’amertume et les saveurs d’agrumes se mêlent à des notes de thé vert. Le godello en mode moderne et accessible.

Raúl Pérez, Bierzo 2016, Mencía, Ultreia

Espagne 13 %

1,3 g/L | ★★★ 1/2 | $$$

Code SAQ : 13918494

Ce 2016 de la gamme Ultreia est représentatif des vins rouges de l’appellation : souple, soyeux et gouleyant, avec une extraction tannique on ne peut plus délicate. Des parfums de réduction au premier nez lui donnent des airs de vin nature ; la bouche est riche en fruits et en nuances florales, herbacées et épicées. Bonne longueur et de beaux accords gastronomiques en perspective.

