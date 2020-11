Montréal-Nord: suspect recherché pour un vol qualifié avec violence

La police est à la recherche d’un homme qui a perpétré un vol qualifié avec violence sur une personne en septembre dernier dans l’arrondissement de Montréal-Nord.

Le public est invité à partager toute information pertinente qui permettrait de l’identifier et de le mettre hors d’état de nuire.

PHOTO COURTOISIE

PHOTO COURTOISIE

L’incident s’est produit le 7 septembre, vers minuit, à proximité du centre commercial Place Bourassa, au coin des boulevards Henri-Bourassa Est et Lacordaire.

Après avoir détroussé sa victime, attaquée par-derrière, en lui volant de l’argent et divers biens, dont une console Nintendo Swich rose, le suspect l’a forcée sous la pointe d’un couteau à effectuer des retraits dans un guichet automatique du secteur.

«Une fois sur place, il aurait frappé sa victime avant de la forcer à retirer 2000 $ du guichet. Le suspect aurait pu agir avec l’aide d’un complice à la peau blanche se déplaçant à bord d’un véhicule noir», a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), par communiqué.

PHOTO COURTOISIE

PHOTO COURTOISIE

Des images provenant d’une caméra ont été fournies aux médias.

Le suspect est un homme à la peau noire âgé de 17 à 20 ans. Il a une stature mince et parlait français avec un accent haïtien. Il mesure environ 1,65 m et a une cicatrice à un sourcil, selon le SPVM.

Au moment de l’agression, le suspect portait un manteau noir et blanc à capuche avec des cordons et une fermeture éclair orange, un pantalon de sport noir avec des rayures blanches sur les côtés et des souliers noirs. Il avait également avec lui un sac en cuir ou similicuir noir en bandoulière.

Toute personne détenant de l’information qui permettrait de localiser l’individu est invitée à communiquer avec le 911, son poste de quartier ou, de façon anonyme et confidentielle, à Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne (infocrimemontreal.ca).