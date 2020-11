Première bordée de neige sur le sud-ouest dimanche

Le sud-ouest du Québec pourrait recevoir sa première bordée de neige de l’année, dimanche, annonce Environnement Canada dans un bulletin météorologique spécial.

C’est une dépression, en formation dans le Midwest américain, qui affectera le sud-ouest de la province dès dimanche après-midi en y amenant une «possible bordée de neige». Ce système doit s’intensifier plus il s’approchera du Québec.

D’importantes quantités de neige pourraient tomber et de forts vents pourraient se lever sur les régions du sud et du centre du Québec dimanche soir et dans la nuit de dimanche à lundi.

Le système devrait se déplacer dans l'est du Québec lundi.

«Si la trajectoire attendue se maintient, les précipitations devraient débuter en neige, pour ensuite se changer graduellement en pluie avec un risque de pluie verglaçante lors de la transition lundi matin sur la plupart des secteurs», a précisé vendredi Environnement Canada.

Les Laurentides, Lanaudière, Québec, Charlevoix, la Mauricie et le Saguenay sont aussi sous le coup d’un bulletin météorologique spécial.