Québec: le week-end débute avec un vendredi printanier

La plupart des régions du Québec seront gâtées avec un redoux printanier de ce vendredi avant de faire place au mauvais temps de la fin de semaine.

À Montréal, le ciel sera nuageux vendredi avec des températures printanières de 15 degrés Celsius, alors que le soir et la nuit, ce sera partiellement nuageux.

Samedi, ce sera généralement ensoleillé, mais le mercure connaîtra une chute libre jusqu’à moins 3 avec un refroidissement éolien qui atteindra moins 8 en après-midi.

Dimanche, il y aura de la neige intermittente qui se muera en pluie durant la nuit et un maximum de 1 degré C.

À Québec, il fera 9 degrés mais avec 40 % de probabilité d’averses en matinée. Les nuages persisteront en soirée et la nuit où il fera moins 2 degrés. Samedi, il y aura alternance de soleil et de nuages et des températures à la baisse avec moins 5 l’après-midi. Dimanche, plusieurs secteurs recevront quelques centimètres de neige durant le soir et la nuit.

En Estrie et en Beauce, vendredi sera généralement nuageux avec un mercure affichant 9 degrés au compteur. Les températures descendront samedi jusqu’à moins 6 pour certains secteurs de ces régions.

À Rimouski, la neige de ce matin laissera place à quelques averses durant la journée où la température sera de 7 degrés. Dimanche, le soleil de la journée laissera place à des nuages porteurs de neige intermittente.

En Abitibi, le ciel sera nuageux avec pluie intermittente vendredi matin avec des températures saisonnières. En revanche, il fera plus frais samedi puisque le mercure descendra jusqu’à moins 5 et un ciel généralement nuageux. Soleil et nuages seront au rendez-vous pour dimanche.