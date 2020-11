Seedlip: un spiritueux sans alcool sophistiqué

Le mouvement « sans alcool » prend de l’ampleur partout dans le monde, et le Québec ne fait pas exception. Pour ceux qui souhaitent continuer à siroter de délicieux cocktails, Seedlip, un spiritueux distillé sans alcool, est une solution de rechange haut de gamme pour concocter des cocktails non alcoolisés. Qui a dit que la modération n’avait pas bon goût ?

Chez Seedlip, le mot « mocktail » est banni. On lui préfère l’expression neutre, moins péjorative, de « cocktail sans alcool ». Seedlip veut ainsi

démocratiser le cocktail sans alcool, tout en lui retirant cette image négative qui lui colle à la peau.

C’est ainsi que Ben Branson, le fondateur de cette compagnie britannique, a imaginé trois spiritueux distillés sans alcool, conçus avec des ingrédients végétaux naturels, en plus d’être sans sucre, sans calories et sans allergènes.

Changer les habitudes

Dès 2017, Seedlip fait son apparition dans certains bars haut de gamme montréalais, puis dans les épiceries fines l’année suivante. « Cette année, la pandémie a poussé l’achat local, mais également changé les habitudes de consommation d’alcool, explique Max Coubès, porte-parole de Seedlip au Québec et qui lui-même ne boit plus d’alcool. À la maison, les gens ne ressentent pas la pression sociale et ils sont confrontés à leur manière de consommer. »

Seedlip souhaite ainsi offrir une solution sans alcool haut de gamme aux consommateurs qui ont 1001 raisons de ne pas boire d’alcool. « Cela peut être des conducteurs désignés, des femmes enceintes, des gens qui sortent en semaine ou encore qui veulent faire plus attention à leur santé », décrit le porte-parole.

Trois saveurs

Le processus de création de Seedlip est le même que celui d’un spiritueux alcoolisé, sauf que le Seedlip est désalcoolisé, à la fin du processus, par un jeu de température et de chimie. « Le résultat final est donc un spiritueux sans alcool qu’il faut mélanger pour pouvoir en profiter, que ce soit en cocktail ou avec du tonic. »

Seedlip offre trois produits aux différentes saveurs : herbacé (saveurs de pois, de menthe ou encore de thym – pour des cocktails frais et floraux), épicé (piment de la Jamaïque, cardamome – « super pour un Bloody Caesar », décrit Max Coubès) et agrumes (agrumes, citronnelle et gingembre – « parfait pour des cocktails acides ou aux fruits rouges »).

« Cela se mesure comme un spiritueux alcoolisé, donc si vous avez une recette de cocktail alcoolisé favorite, vous

pouvez remplacer votre alcool par l’une des expressions de Seedlip, en fonction de la saveur vers laquelle vous voulez vous diriger », conclut Max Coubès.

♦ À savoir : sur son site internet seedlipdrinks.com, la compagnie propose, en anglais, une multitude de recettes de cocktails sans alcool.

Apple Highball

Photo courtoisie

INGRÉDIENTS

2 oz de Seedlip Garden 108

1 oz de jus de pomme non filtré

0,5 oz de jus de citron

0,5 oz de sirop d’érable

3 oz de soda

PRÉPARATION

Combiner tous les ingrédients, sauf le soda, dans un mélangeur à cocktail avec de la glace. Mélanger et filtrer dans un verre à Highball (gin) refroidi. Allonger de soda et ajouter des glaçons frais. Garnir de lamelles de pomme en éventail.

Spritz du verger

Photo courtoisie

INGRÉDIENTS

2 oz de Seedlip Grove 42

0,5 oz de sirop de miel d’Anicet

0,25 oz de jus de citron

Moût de pomme pétillant

Zeste de citron

PRÉPARATION