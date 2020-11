VINCENT, Père Jean-Guy, c.s.c.

Religieux de Sainte-Croix



À la Maison Basile-Moreau, le 10 novembre 2020 est décédé à l'âge de 81 ans, Père Jean-Guy Vincent.Il est né le 1er novembre 1939 à Saint-Jean Baptiste de Rouville. Il était le fils de Raymond Vincent et de Claire Hébert. Il a fait sa profession perpétuelle en 1963 et a été ordonné prêtre en 1965.Père Vincent a été aumônier à l'école secondaire Saint-Thomas, puis animateur de pastorale à l'école Baldwin à Pointe-Claire de 1966 à 1984. Il a exercé l'essentiel de son ministère à l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal où il a été directeur de la liturgie, coordonnateur du service de préparation au mariage et vice-recteur à la pastorale de 1984 à 2019.Il laisse dans le deuil ses soeurs Jacqueline, Lucille et Madeleine, ses frères Denis et Albert, ses belles-soeurs Rollande et Lucie, ses beaux-frères Renald et Pierre, ses nombreux nièces et neveux, ses amis ainsi que ses confrères en Sainte-Croix.Dans le contexte actuel de distanciation physique, les prières communautaires et la présentation de condoléances ne se tiendront pas.La dépouille sera incinérée et une messe commémorative sera célébrée ultérieurement dans l'intimité.