TREMBLAY, Hervé



À Laval, le 10 novembre 2020 est décédé paisiblement à 93 ans monsieur Hervé Tremblay, époux de madame Thérèse Sigouin.Outre son épouse et complice si tendrement aimée des 71 dernières années, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Jacques (Marie Sergi) et Nicole (Michel Desjardins), ses petits-enfants Nicolas, Karine, Simon-Pierre, Mylène, Maxime, P, Marie-Christine, Francis, ses arrière-petits-fils Émile et Henrik ainsi que ses soeurs Rita, Cécile, sa belle-soeur Jacqueline, ses beaux-frères Nicola, Jean-Marc, Claude Sigouin et Claude Haas en plus de plusieurs neveux et nièces.Madame Sigouin et ses enfants célébreront la vie heureuse d'Hervé avec famille et amis entre 14h et 16h, le samedi 28 novembre 2020 au complexe funéraire:Une brève cérémonie de recueillement présidée par Claude Sigouin, smm, suivra à 16 heures en la chapelle du complexe. En raison des directives de la santé publique, le nombre de personnes présentes sera limité à 25 en tout temps et les mesures sanitaires en usage devront être respectées.Prière de ne pas envoyer de fleurs, cependant un don à la Fondation Institut de Gériatrie de Montréal serait apprécié en sa mémoire.