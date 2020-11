MERCIER, Pierre



C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès d'un être extraordinaire qui laisse un vide important dans le coeur de toutes les personnes qui l'ont bien connu.À son domicile à Québec, le 13 novembre 2020, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédé M. Pierre Mercier à la suite d'une courte bataille contre le cancer. Il était l'époux de feu Lyse Tremblay, fils de feu Alida Caron et de feu Paul Mercier. Natif de Montmagny, il habitait à Québec.Étant donné la présente pandémie, la cérémonie funéraire, en présence des cendres, est reportée à une date ultérieure. Le temps venu, vous serez informés, par cette même voie de communication.Il laisse dans le deuil ses deux filles : Anne (Louis Audet) et Julie (Carl Rousseau); ses petites-filles : Karelle (Winfield Émond) et Myriam Audet (Marina Gingras); son arrière-petite-fille à naître en janvier Zoé; son frère Claude (Monique Beaulieu); ses soeurs : Marcelle Tanguay (feu Guy Tanguay), Célyne Gaulin (feu Guy A. Gaulin), Denyse Leclerc (feu Jacques Leclerc), Berthe Aubé (feu Jacques Aubé), Claire Mainville (Roger Mainville); ses belles-soeurs : Olga Giroux (feu Yvon Mercier) et Marielle Tremblay (Réjean Anctil); ses filleules : Marie Tanguay (Paul Guérard), Marie-Pierre Martin (Marc Tremblay); plusieurs neveux et nièces qu'il affectionnait; son ami précieux et fidèle, depuis plus de 60 ans, Michel Ouellet (Ghislaine Deblois) ainsi que de nombreux parents et amis inestimables.Vos messages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec :Pour l'envoi de messages de sympathie :info@harmonia.ca