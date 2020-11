DUMAIS, Roger



À Lachine, le 15 novembre 2020, à l'âge de 94 ans est décédé Monsieur Roger Dumais, époux bien-aimé d'Anne-Marie Bélanger.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Micheline (Jean Claude Simard), Bertin (Christianne Raymond), Johanne (Ronnie Lamontagne), Louise et Josée (Yves Rousseau), ses 12 petits-enfants, ses 8 arrière-petits- enfants, sa soeur Rita, ses beaux- frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Les funérailles seront célébrées en privé afin de respecter les consignes de la santé publique du Qc.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du coeur et de l'AVC.