THERRIEN, André



De St-Constant, le 10 novembre 2020, est décédé M. André Therrien, à l'âge de 79 ans, conjoint de Mme Huguette Millaire.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Chantal (Claude), ses petits-enfants Maxime (Stéphanie) et Nicolas (Karolanne), son frère Jean-Guy et ses soeurs Denise (Denis), Colette et Carole (Jean-Pierre), ses beaux-frères, ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraireST-CONSTANT, QC J5A 2G9450-632-1515 www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 27 novembre 2020 de 18h à 21h ainsi que le samedi 28 novembre 2020 de 9h à midi. Une célébration aura lieu en la chapelle à midi sous invitation suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Constant.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don Parkinson Québec.