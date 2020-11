MÉNARD, Diane



Le 15 novembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Diane Ménard, épouse de feu M. Roch Desmeules.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Luc (Caroline), Marc (Louise), Ruth et Éric (Chantal), ses petits-enfants, Marc-Olivier (Annie), Marie-Pier (Mathieu), Catherine (Danny) et Antoine (Bénédicte), ses arrière-petits-enfants, Maya, Zoé, Magalie et Aiden, ses frères, ses soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 novembre entre 12h et 16h à:505 CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4H 2H5Une liturgie suivra à la Chapelle Curé-Poirier dès 16h.Dû aux circonstances exceptionnelles, le port du masque est obligatoire et un maximum de 25 personnes à la fois sera autorisé.