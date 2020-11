MOINEAU, Guy



Fils d'Albertine Guimond et de Roméo Moineau, Guy naît à Montréal, le 29 novembre 1924. Débrouillard et sociable, il ne tient jamais en place. Le 12 juillet 1947, ce vétéran de la 2e Guerre mondiale épouse Denise Vendette. Le couple aura trois enfants. En 1949, Guy entre à l'emploi de la Générale électrique où il occupera, entre autres, les postes de président du syndicat et superviseur du contrôle de l'inventaire jusqu'à sa retraite en 1989. Les soirs et fins de semaine, de 1949 à 1970, il est garçon-serveur pour le compte du Buffet Paris. Généreux et dévoué, il prend soin de sa femme, sans fléchir, lors de la maladie de celle-ci de 1994 à 2005. En 2006, il fait la connaissance d'Huguette, celle qui partagera sa vie jusqu'à sa mort, le 5 novembre 2020, à l'âge de presque 96 ans.Il laisse dans le deuil ses fils : Guy (Carole Piché) et Jean-Pierre; ses petits-enfants : Jean-François (Frédérique), Marie-Ève (Jean-Philip), Roxanne (Benoit); ses arrière-petits-enfants : Kayla, Lexia, Brandon, Gabriel, Samuel Olivia, Arielle; sa conjointe bien-aimée Huguette Faille et ses filles : Sylvie (André), Jocelyne (Jean), Louise (Stéphane), leurs enfants et petits-enfants; les enfants de Carole Piché : Émilie (Guy) et Adam (Marilou) et ses petits-enfants Ély, Zak, Florence et Alexis.Tout en respectant les consignes de la Santé publique, la famille vous accueillera, le samedi 28 novembre, de 12h à 14h, au complexe funéraire:suivi d'une cérémonie privée et de la mise en terre.