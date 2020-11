DROLET, Léo



Au Centre Hospitalier Anna- Laberge, le 15 novembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Léo Drolet, époux de feu madame Margaret Cantwell. Il était le propriétaire de Rembourrage Mercier depuis plus de 40 ans.Il laisse dans le deuil ses fils Léo (France Bourdeau) et David (Diane Roy), ses petits-enfants Adam, Rachel, Sylvain (Cynthia Drolet) et Mélanie, ses arrière-petits-enfants Léo, Mia, Nathan, Mia, Léa et Manu, sa sœur Geneviève ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu dans l'intimité de la famille, sous la direction de la :www.residencemariesoleilphaneuf.com