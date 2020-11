LESPÉRANCE, François



Au Centre Hospitalier Pierre Le Gardeur, le 17 novembre 2020 à l'âge de 62 ans est décédé, entouré des siens monsieur François Lespérance, époux de madame Nadine Dumont.Franchisé des Groupes Nettoyeurs Daoust Forget et ex-employé du marché Beaudry de Pointe-aux-Trembles.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Marc-André et sa fille Annie-Pier. Il laisse également ses frères et soeurs : Marcel, Jean-Marie et Benoît (Sylvie), Raymonde et Denise, ses neveux et nièces autres parent et amis en particulier Michel Rochon (Johanne).La famille vous accueillera au complexe :samedi le 28 novembre 2020 de 13h à 16h. Une liturgie sera célébrée au salon à 15h30 suivie de la mise en niche.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'oncologie de St-Eustache et ceux des soins de confort du CH Pierre le Gardeur.