POULIN, Jeannine



À Montréal, le mardi 27 octobre 2020 est décédée, à l'âge de 86 ans, Jeannine Poulin, épouse de feu René Girard.Elle laisse dans le deuil sa fille Johanne (Stéphane), ainsi que sa soeur Pierrette (feu Réal), ses frères Robert (Renée) et André (Andrée), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 28 novembre 2020 de 13h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.