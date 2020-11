CORBEIL, Huguette



À Saint-Hyacinthe, le 16 novembre 2020, est décédée Madame Huguette Corbeil à l'âge de 77 ans, suite à une longue maladie.Outre son conjoint Pierre Solis, la défunte laisse dans le deuil sa soeur et ses frères : Marie-Paule Corbeil (Lucien Beauregard), Gérard Corbeil, Monsieur Le Chanoine Jean Corbeil, feu Germain (Anita Landry) et feu Maurice, les enfants de son conjoint : Dominique (Martin Avard), Marc (Patricia Garagosa), Myriam (Steve Martineau), ses dix petits-enfants : Renaud, Julien, Thierry, Marie-Pierre, Alexa-Camille, Jacob, Matthew, Raphaëlle, Isaac, Victor, ses arrière-petits-enfants : Marion et Laurent, son beau-frère Daniel Solis (Carole), ses neveux et nièces, autres parents et amis et sa grande amie Pauline Bilodeau.La famille désire remercier sincèrement tout le personnel du 3e étage du Centre Andrée-Perrault ainsi que Madame Blanche Lapierre et Madame Diane Roy pour les bons soins et leur chaleur humaine prodigués à Madame Huguette Corbeil.Un don à un organisme de votre choix serait apprécié.La famille recevra les condoléances le samedi 28 novembre 2020 à 9 h en l'église de Sainte-Rosalie. Les funérailles seront célébrées à 11 h suivies de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-du-Rosaire.Compte tenu des directives du Ministère de la Santé, un nombre limité de personnes seront acceptées dans l'église. Le port du couvre-visage est obligatoire pour l'église.SAINT-HYACINTHETél. 450-774-6417 Télécopieur 450-773-7778www.ubaldlalime.com