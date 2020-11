HARDY, Jacques



C'est avec le plus grand regret que nous annonçons le décès de M. Jacques Hardy, le 12 novembre 2020 à l'âge de 86 ans.Il laisse dans le chagrin sa compagne de vie Roberte Baribeau, son frère Claude (Odette) son fidèle ami Réal Picard (Marcelle), neveux et nièces, parents et amis.Selon ses volontés, il sera incinéré et aucune cérémonie n'aura lieu. Les cendres demeureront en présence de sa compagne. Vu la pandémie on ne peut se réunir à l'extérieur pour lui rendre hommage. Espérant le faire ulterieurement.www.SalonfuneraireLFC.comPropriétaire Robert Cenac