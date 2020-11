RÉMILLARD, Marcel



De Saint-Rémi, le mercredi 30 septembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Marcel Rémillard.Il laisse dans le deuil ses fils Sylvain et Yves, ses petits-enfants Roxane, Philippe, Alexie et Xavier, ses arrière-petits-enfants Nicolas et Jade, sa conjointe des 14 dernières années Béatrice Bédard, sa soeur Rose-Aimée, ses frères Michel, Jean-Marc et Arthur, ses neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 28 novembre 2020 de 12h45 à 13h45 en l'église de Saint-Rémi. Ses funérailles seront célébrées ce même jour de façon intime, en privé. Merci d'être en pensée avec nous.Compte tenu des circonstances actuelles et des directives de la Santé Publique, le nombre maximum de personnes en même temps à l'intérieur des lieux est de 25, le port du masque obligatoire et la distanciation sociale doivent être respectés en tout temps.