BEAUVAIS, André

À Laval, le 12 novembre 2020, à l'âge de 63 ans, est décédé André Beauvais.



Il laisse dans le deuil sa mère Madeleine Varin Beauvais, sa soeur Lucie Beauvais et son conjoint Jacques Ménard, son frère Richard Beauvais, une amie très chère Lucie Roy ainsi que ses oncles et tantes, neveux et nièces, parents et amis.



La famille vous accueillera vendredi, le 27 novembre, de 14h à 17h au complexe



Les visites se déroulent en respectant la distanciation physique et le port du masque est obligatoire.