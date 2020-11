LABRECQUE, Pierrette



Le 15 novembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Pierrette Labrecque.Elle laisse dans le deuil le père de ses enfants, Michel Desjardins, ses enfants, Daniel, Richard (Hélène), Benoit (Marie-Noël), Stéphane et Patrick (Marie-Josée), ainsi que ses petits-enfants, Geneviève, Myriam, Yohan, Noémie, Yasmeen, Mathieu, Anne-Elizabeth, Camille, Amélie, Gabrielle, ses arrière-petits-enfants, Dahlia, Novak, Alek, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 novembre 2020 de 9h00 à 11h00 au complexe funéraire St-François d'Assise, situé au 6700 rue Beaubien, Est, Montréal.Une cérémonie non religieuse aura lieu ce même jour à 11h00 au complexe funéraire.La famille tient à remercier tous les intervenants de la Maison de soins palliatifs Marie-Clarac pour leur bienveillance et leur support constant ainsi que le personnel de l'HMR pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu des fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac ou à la Société canadienne du cancer.Étant donné les circonstances sanitaires de la santé publique, un nombre limité à 25 personnes à la fois sera permis.