ROUSSEAU (née BÉLANGER)

Denise



Le 18 novembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Denise Bélanger, épouse de monsieur Claude Rousseau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son beau-frère Alberto (feu Monique Bélanger) et sa belle-soeur Monic (feu Jacques Bélanger), les enfants de son époux, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles se tiendront en privé.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Aline-Letendre de l'Hôtel Dieu de Saint-Hyacinthe.www.salondemers.com