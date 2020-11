BIDÉGARÉ, Denise

(aussi connue sous Desabrais)



Résidente de St-Janvier, Mirabel le 18 novembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Denise Bidégaré.Outre son conjoint M. Daniel Guèvremont, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Sonia), Daniel (Isabelle), Mario (Céline), ses petits-enfants : Carolyne, David, Alexandra, Kelly et Eduardo ainsi que ses deux arrière-petits-enfants : Laurence et Zackary, sans oublier ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que ses ami(e)s.Un service religieux sera célébré en l'église de Saint-Janvier, samedi le 28 novembre 2020 à 11h00, la famille immédiate recevra les condoléances à compter de 10h30 à l'extérieur, le tout dans le cadre de la Covid-19 (masque et distanciation) et sera suivi de l'inhumation au cimetière du même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Pallia-Vie, sise au 385, rue Lebeau, Saint-Jérôme, Québec, J7Y 2M8