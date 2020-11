GAUTHIER, Marlène



À l'hôpital Royal Victoria, là où elle a travaillé de nombreuses années, est décédée tout en douceur Dre Marlène Gauthier, le lundi 2 novembre 2020, à l'âge de 69 ans. Elle est allée rejoindre ses parents, M. Raymond Gauthier et Mme Thérèse Bélanger, sa sœur, Sylvie Gauthier et son beau-frère, René Paré.Elle laisse dans le deuil ses frères, Martin (Ginette Marquis), Charles (Agathe Boudreau) et Réal (Esther Boyer); ses neveux et nièces: Pascal et Stéphane Paré, Caroline, Chantale, Christian et Carl Marquis-Gauthier, Jean-François et Philippe Gauthier ainsi que Laurence, Emmanuelle et Alexis Boyer- Gauthier (filleul). La pleurent également ses deux autres filleuls Frédéric G. Houle et Michel Abdelnour ainsi que ses oncles, ses tantes, ses cousins et ses cousines.Sa famille, c'étaient également ses fidèles amies et amis, avec qui elle a partagé de précieux moments, ainsi que ses collègues de travail qui ont été importants dans sa vie.Une cérémonie religieuse et une rencontre amicale auront lieu à Montréal lorsque les règles sanitaires reliées à la pandémie le permettront. Elle sera inhumée plus tard à Baie-Comeau.Une façon de poursuivre ses gestes de générosité serait de faire un don à La Croix-Rouge pour le Fonds de secours, Besoins humanitaires au Liban.La famille tient à remercier les membres du personnel de l'étage C-8 de leur délicatesse, de leur professionnalisme et de leur dévouement ainsi que l'équipe des soins palliatifs qui ont accompagné Marlène en fin de vie.1297, CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC H2V 2P9Tél. 514-279-6540