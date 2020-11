Le Canada et le Royaume-Uni concluent un accord commercial provisoire

Le Canada et le Royaume-Uni ont conclu un accord provisoire visant à maintenir les échanges commerciaux entre les deux pays à la suite du Brexit.

C’est ce qui a été annoncé samedi matin, en marge du Sommet des dirigeants du G20.

Rappelons que le Royaume-Uni s’est retiré à la fin janvier de l’Union européenne et que le Canada a signé une entente commerciale avec ce continent, soit l’Accord économique et commercial global (AECG). Celle-ci ne s’appliquera plus au Royaume-Uni à compter du 1er janvier prochain.

Les pourparlers entre les deux pays ont ainsi débouché sur l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni.

L’accord provisoire annoncé samedi sera mis en œuvre pendant que les deux pays négocient un accord de libre-échange global, a-t-on précisé, ajoutant qu’il «permettra de continuer à tirer des avantages de l’AECG sur une base bilatérale, notamment l’élimination des droits de douane sur 98 % des produits exportés vers le Royaume-Uni».

Selon Ottawa, «cela donnera un avantage concurrentiel aux exportateurs et aux entreprises du Canada qui conserveront un accès préférentiel au marché britannique, même lorsque le Royaume-Uni quittera l’UE».

Le Royaume-Uni est le cinquième partenaire commercial du Canada après les États-Unis, la Chine, le Mexique et le Japon.

Selon les chiffres d’Ottawa, le Royaume-Uni constituait en 2019 le premier marché d’exportation de marchandises du Canada en Europe et sa troisième destination mondiale, avec un commerce bilatéral de marchandises se chiffrant à 29 milliards $.

«Alors qu’il travaille à une reprise économique mondiale forte et durable, le Canada continuera de se concentrer sur la création et le soutien d’emplois bien rémunérés pour la classe moyenne canadienne», a dit la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, Mary Ng, par communiqué.

«Cet accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni garantit le maintien de nos relations commerciales solides et mutuellement bénéfiques, a-t-elle poursuivi. Je me réjouis à la perspective de travailler avec la secrétaire d’État Truss pour assurer une transition sans heurts dans les relations commerciales entre le Canada et le Royaume-Uni, tout en veillant à ce que les travailleurs, les exportateurs et les entreprises de toutes tailles du Canada continuent d’en tirer profit.»