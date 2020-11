DUBUC, Blanche (née Lanctôt)



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Blanche Lanctôt Dubuc, survenu le 15 novembre 2020 à l'âge de 80 ans.Elle rejoint son ex-époux Gilles Dubuc et sa soeur Pamela Fitch.Elle laisse dans le deuil ses filles Valérie et Isabelle Dubuc (Ed Dodds), ses petits-enfants Sophie et Marielle Charbonneau, Julie, Heidi et Jack Dodds, ses soeurs Monique McGuire et Gabrielle Newing, ainsi que plusieurs parents et amis.Dû à la pandémie, un événement privé sera tenu par la famille immédiate. Une célébration de sa vie sera prévue à une date ultérieure.Les arrangements funéraires ont été confiés à la :