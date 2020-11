Coronavirus: nouveaux records d’infections et de décès en Russie

La Russie a enregistré samedi de nouveaux records en termes d’infections et de décès quotidiens du nouveau coronavirus, deux jours après avoir dépassé la barre des deux millions de malades.

Les autorités sanitaires ont rapporté 24 822 nouvelles infections samedi et 476 nouveaux décès, pour un total de 2 064 748 millions de cas détectés depuis le début de l’année et 35.778 morts.

Ce bilan reflétant une létalité bien moindre qu’ailleurs dans le monde est toutefois sujet à caution, les autorités ne recensant que les décès qui, après autopsie, ont pour cause première établie le coronavirus.

Le plus grand nombre de nouveaux cas quotidiens a été détecté samedi à Moscou (7 168) et dans la deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg (2 476), les autres régions enregistrant entre des dizaines et des centaines de nouvelles contaminations.

« On a beaucoup d’appels en ce moment, le nombre de malades grandit », raconte à l’AFP Dmitri, chauffeur d’une ambulance transportant une équipe médicale chargée de prélever des échantillons pour le dépistage de coronavirus à Saint-Pétersbourg, qui chaque matin rend visite à une vingtaine d’adresses.

« Les gens sont effrayés et ils appellent un médecin dès qu’ils ont une petite toux », dit Lioudmila, l’une des deux infirmières de cette équipe.

Si les autorités russes jugent la situation « préoccupante », elles affirment toutefois que celle-ci reste sous contrôle, et ont pour l’heure exclu tout nouveau confinement national pour ne pas mettre à l’arrêt l’économie russe, affaiblie déjà par un confinement strict au printemps, ainsi que par les sanctions occidentales.

Le président russe Vladimir Poutine avait évoqué en octobre des mesures « ciblées et justifiées » qui pourraient être prises indépendamment dans les régions russes.

La Russie table en outre sur la production des vaccins contre le coronavirus qu’elle a développés, dont le Spoutnik V vanté par Vladimir Poutine, mais qui a jusqu’à présent suscité la méfiance à l’international.