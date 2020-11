PINARD LECLAIR, Susan



À Longueuil, le 15 novembre, entourée des siens, Susan nous a quittés dans la paix.En plus de son époux Claude, elle laisse dans le deuil leur fille Véronique (Steve), leurs petits-fils chéris Nathan et Alexy Deschênes, ses soeurs feu Christina, feu Yvonne (feu Donald), Catherine (Gaston), Theresa (feu Gary) et Colleen, son beau-frère Jean Pinard (Denise), nièces et neveux, cousines et cousins ainsi que ses nombreux ami(e)s.Après une longue carrière à Bell Canada, Susan prit sa retraite tout en gardant un contact régulier avec plusieurs de ses consoeurs et ami(e)s, qu'elle chérissait énormément.Nous tenons à remercier du fond du coeur le personnel de l'USI, et d'oncologie de l'hôpital Pierre-Boucher en particulier le docteur Amireault, l'infirmière pivot Doris et Paula du CLSC Longueuil-ouest.En raison de la pandémie, il n'y aura pas de service. Un rassemblement familial aura lieu plus tard au cours l'an prochain.Un don à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher serait grandement apprécié.