BLANCHET, Thérèse

À St-Eustache, le jeudi 12 novembre 2020 est décédée, à l'aube de ses 91 ans, Thérèse Blanchet, épouse de Hercule Roy.



Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Louise (Sylvain Gauthier), Diane (Jacques Ouellette: son fils Bruce (Maria)) et ses deux petits-enfants Alex et Sandra, sans oublier Dolorès, son frère, ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis, tout particulièrement Guylaine Racine.



Un gros merci aux personnels du 2e côté rue du Manoir St-Eustache ainsi qu'au Docteur Christian Nguyen pour sa grande humanité et son grand soutien.



La famille vous accueillera au complexe funéraire



le samedi 28 novembre 2020 de 13h à 15h. Les funérailles seront célébrées le même jour à 15h à la chapelle du complexe.



Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.