Laissez les Féériques vous proposer une foule d’idées de cadeaux de Noël bien d’ici !

Offert par

Les premières neiges qui tombent, le mois de décembre qui commence et les décorations qui illuminent de plus en plus les rues... le sentez-vous? Le temps des emplettes de Noël est bel et bien arrivé!

Dans la MRC de Roussillon, un portail virtuel contribuera à rendre votre magasinage des Fêtes plus simple et surtout plus local. Besoin d'un coup de pouce pour trouver une foule d’idées de cadeaux à acheter dans votre région? Laissez le duo-conseil les Féériques vous aider!

Acheter local pour les Fêtes, compliqué ? Pas du tout ! Avec la brillante initiative de la MRC de Roussillon, il est maintenant possible de dénicher des idées de présents bien d’ici grâce à une équipe dédiée qui peut vous aider à trouver des cadeaux dans des commerces près de chez vous. Il suffit de naviguer sur le portail Noellocal.ca et au besoin, de demander un coup de pouce au duo-conseil les Féériques pour vous inspirer.

Les événements de l'année 2020 ont souligné l'importance d'acheter québécois, et alors que les commerçants entrent dans la période la plus occupée de l’année, encourager les entreprises de votre région prend une importance capitale.

Or, pour faire des achats locaux, il faut bien connaître l'offre de commerces et des artisans des environs. C'est justement ce que vous proposent les Féériques.

Le magasinage des Fêtes simplifié par un duo féérique

Avec tous ces commerces près de chez vous qui offrent une belle sélection de produits originaux et les artisans des environs qui débordent de talents, vous aurez l’embarras du choix parmi une foule de jolis cadeaux à offrir.

Besoin d’un coup de pouce pour trouver LE cadeau parfait ? Profitez du coup de baguette magique des Féeriques du Roussillon !

Composé des sympathiques Alex et Marjolaine, ce duo de l’achat local sillonne les commerces du Roussillon à la recherche des meilleures idées cadeaux d’ici. Véritables experts du bonheur emballé, ces pros du magasinage connaissent les bonnes adresses par cœur, de Candiac à Saint-Philippe en passant par Châteauguay !

Vous pouvez consulter leurs recommandations sur la chaleureuse plateforme noellocal.ca, conçue spécialement pour l’occasion. Vous pouvez également leur demander des suggestions personnalisées par courriel, par Facebook Messenger, par texto ou par téléphone au 438 873-NOËL.

Il suffit de décrire la personne à qui vous souhaitez offrir un cadeau et le budget que vous souhaitez y consacrer: en moins de 24 heures, vous recevrez une liste de recommandations 100% locales et 100% adaptées à vos besoins — quels qu’ils soient !



Mettez-y du vôtre et courez la chance de remporter vos achats des Fêtes

Vous aimeriez répandre la magie des Fêtes et faire connaître les merveilles de votre quartier ? Sachez qu’il est possible de recommander un cadeau d’ici, de présenter une activité familiale à faire en plein air ou encore de partager une offre d’emploi saisonnière en soumettant vos idées dans la boîte à suggestions mise à votre disposition sur noellocal.ca.

Aussi, courez la chance de gagner gros en participant au concours « Offrir local, c’est gagnant! ». En magasinant chez vos commerçants locaux, vous pourriez remporter la valeur de vos achats jusqu’à concurrence de 1000$, et ce, 5 fois par mois !

Pour participer, conservez vos factures d’achats effectués dans la région entre le 1er novembre et le 31 décembre, puis remplissez le formulaire d’inscription en ligne. Voilà une occasion bien agréable de gâter vos proches et de courir la chance d’être gâté !

Enfin, question de vous plonger complètement dans une ambiance féérique, vous trouverez sur noellocal.ca toutes les activités et toutes les informations des Fêtes pour les résidents et résidentes de la MRC de Roussillon.

Encourager les commerçants du Roussillon pour les Fêtes, c’est magique. Profitez des services de conseils cadeaux des Féériques de l’achat local en visitant noellocal.ca !