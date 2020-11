NORMAND, Marie-Andrée



Le 15 novembre 2020, à l'âge de 75 ans est décédée Marie-Andrée Normand, épouse de Jean Lalanne.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils André-Jean, sa soeur Diane (Jean), sa belle-soeur Francine (Jean-Louis), son beau-frère Marc, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées en privé.Arrangements funéraires confiés à la:www.jjcardinal.ca