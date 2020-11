MONETTE, François



19 novembre 1935 - 25 avril 2020À Gatineau (autrefois de St-Jérôme) est décédé le 25 avril 2020, à l'âge de 84 ans, M. François Monette.Il laisse dans le deuil son épouse Suzanne Desjardins; ses trois filles: Carole (Claude Chartrand), Danielle (François Boivin) et Julie (Michel Letang); ses six petits-enfants: Alex, Jean-Claude, Marc-Antoine, Camille, Patricia et Andréanne.Il laisse également ses deux frères: Robert (Yolande Millette) et Paul-Rhéal (Monique Gauthier).En raison de la COVID-19, une cérémonie a eu lieu en sa mémoire le lundi 27 juillet 2020 dans l'intimité de la famille.Merci à tous pour votre élan de sympathie.