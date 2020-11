CAPITO, Balthazar "Bob" 1929 - 2020



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Monsieur Balthazar "Bob" Capito le 15 novembre dernier à l'hôpital de Verdun. Il est précédé dans la tombe par son épouse aimante, Lillian Bartlett, ses parents, Giovanna et Matteo Capito, ses frères et soeurs Dominic, Matteo Jr., Gemma et a survécu par son frère Guiseppe (Joe) et sa compagne Jeannine Cherrier (Jasmin).Papa était un père aimant et laisse dans le deuil ses enfants Susan (Jim), Tony (Sandra), Dino, Teresa (Rick), Michael (Pauline). Grand-père de Carolyn (Derek), Christopher (Erin), Kevin, Lisa (Mark), Christina (Jesse), arrière-grand-père de Rianna (Jake), Daniel, Lucas, Olivia, Mattylynn et arrière-arrière-grand-père de Kaiden, il laisse aussi dans le deuil de nombreux nièces et neveux et plusieurs amis.Il a vécu une vie bien remplie et a travaillé chez Nortel pendant plus de 35 ans jusqu'à sa retraite. Il a eu un impact sur la communauté en faisant du bénévolat à divers titres tels que Téléthon des étoiles, Les Aînes de LaSalle (Seniors Club) ainsi que le Nortel Pioneers Club. Il aimait patiner et a continué jusqu'à la fin des années quatre-vingt. Il adorait voyager et nous divertissait avec des histoires de tous les endroits où il avait été. Ses favoris étaient la Grèce, l'Italie, Hawaï et la Barbade pour n'en nommer que quelques-uns. Il manquera beaucoup à sa famille, à ses amis et surtout à ses petits-enfants.Merci à l'excellent et attentionné personnel médical des services d'oncologie et d'urgence de l'hôpital de Verdun pour avoir pris soin de notre papa.La famille recevra les visiteurs le samedi 28 novembre 2020 de 18h à 19h. à la Maison Funéraire Urgel Bourgie Athos au 1275 Av. Dollard, LaSalle, Qc H8N 2J1.En raison des restrictions COVID, les masques sont obligatoires et la visite est limitée à 25 personnes à la fois. Une messe privée, sur invitation seulement suivra. La messe sera diffusée en direct à partir de 19h30. Nous encourageons chacun à exprimer ses condoléances en ligne.Dons suggérés: Service d'oncologie de l'hôpital de Verdun, Société canadienne du cancer ou Fondation des maladies du coeur.