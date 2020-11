BÉLANGER, Cécile

(née Vaillancourt)



À Saint-Eustache, le 12 novembre 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Cécile Vaillancourt Bélanger, épouse de feu Martin Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses enfants Roger (Roberte Ouimet) et Pierrette (feu Denis Lauzon), ses petits-enfants Bruno (Karine), Maxime, Jean-François (Élyse) et Julie (Cédric), ses arrière-petites-filles Laurence, Évelyne, Ariane, Émilie, Anne-Sophie et Laurie, sa belle-soeur Pauline Vaillancourt ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 29 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lundi 30 novembre dès 9h au:SAINTE-THÉRÈSE, (450) 473-5934Une cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 30 novembre à 10h en la chapelle du complexe, suivie de l'inhumation au cimetière St-Martin.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Diabète Québec.