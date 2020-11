PALLADINO, Fernando



Fernando Palladino est décédé paisiblement à la maison entouré par sa famille le 6 novembre 2020, à l'âge de 73 ans. Né à Campobasso en Italie le 15 juin 1947, il a été prédécédé par ses parents Caterina Carnevale et Antonio Palladino. Il laisse dans le deuil son épouse Joanne Parent-Palladino, son oncle et sa tante, Vincenzo et Libera Carnevale; ses enfants et leurs conjoints : Sacha Palladino et Jean Boudreau, Luca Palladino et Patricia Gordon; ses petits-enfants : Béatrice Boudreau, Lohan Palladino (sa mère Yaëlle Azoulay), Mika Langlois, Noa Langlois et Mattéo Langlois (leur père Alain Langlois); sa belle-soeur Maryse Parent (Carl Vandray); ainsi que ses nièces Jodie Little (Walid) et Karie Little (Florian, Oscar et Clara); et sa famille élargie : famille Sollazzo, famille Robertson, famille Carnevale et famille Palladino; et ses nombreux amis.Des arrangements funéraires seront annoncés à une date ultérieure. Fernando reposera au cimetière de Lachine.Pour ceux qui le désirent, des dons en mémoire de Fernando seraient appréciés à un des organismes suivants :"À la banque alimentaire régionale de l'Outaouais: Moisson Outaouais;"À l'Hôpital de Montréal pour enfants; ou"Au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario.Vos messages de condoléances peuvent être envoyés au www.cfo.coopTravailleur infatigable et entrepreneur énergique, il est venu au Canada sur un bateau de Campobasso, en Italie, avec sa mère à l'âge de 9 ans. Il a rapidement appris le français et l'anglais et a gravi les échelons des ingénieurs informaticiens. Il adorait danser et s'est joint à une troupe de danse folklorique italienne. C'est d'ailleurs à une danse qu'il rencontre Joanne Parent, l'amour de sa vie. Il était un pionnier informatique, fondant Microserv, un premier magasin exclusivement Apple dans un petit centre d'achat à Dorval. Il a aussi été parmi les fondateurs de l'association de soccer à Lachine. Il a été un père modèle sans pareil pour ses enfants. Ses yeux gris-bleu brillaient d'amour pour ses nombreux petits-enfants qu'il adorait et pour lesquels il était entièrement dévoué.