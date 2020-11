LARIVIÈRE, Denis



C'est entouré de l'amour des siens qu'est paisiblement décédé M. Denis Larivière, à l'âge de 71 ans, le 18 novembre dernier.Il laisse dans le deuil sa complice des 54 dernières années Suzanne Lupien, ses enfants Annie (Sébastien) et Sébastien (Audrey), ses petits-enfants adorés Mathieu, Ève, Émile et Gabriel, ses frères et soeurs Yvon (Denise), Gilles (Raymonde), feu Monic, Francine (feu Yvon), Lucie (Yvan) et Pierre (Myriane), sa précieuse amie Monique, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :15005 SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1www.cfdt.caLe nombre de gens présents étant limité en raison des directives de la Santé Publique, la famille recevra les condoléances sous invitation seulement.Les funérailles seront célébrées le jeudi 26 novembre à 17h en la chapelle du complexe. Vous pouvez assister en direct aux funérailles en copiant dans votre fureteur le lien suivant :